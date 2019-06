Angelica: annunciati nuovi concerti per l’estate, ecco le date CALENDARIO

Dopo aver aperto i concerti di Miles Kane, Angelica porta dal vivo anche in estate il suo album solista Quando finisce la festa. L’anteprima al Mi Ami Festival è stata il primo passo per avviare il nuovo tour che proseguirà per tutta l’estate nei più importanti festival. Ecco le prime date confermate (calendario in aggiornamento):

18 giugno – Frosinone , Sound Best Festival

, Sound Best Festival 23 giugno – Parabiago (MI), Para Vox Music Tribe

(MI), Para Vox Music Tribe 5 luglio – Bologna , Oltre Festival

, Oltre Festival 12 luglio – Venezia , Home festival

, Home festival 28 luglio – Strozzacapponi (PG), Strozza Music Festival

(PG), Strozza Music Festival 19 agosto – Pescara , Zoo Music Festival

, Zoo Music Festival 15 agosto – Marciana Marina (LI), Concerto di Ferragosto

Sul palco con Angelica ci saranno Raffaele Scogna (Selton – Nic Cester) alla batteria, Daniela Mornati (Selton) alla tastiera e Valerio Mina alla chitarra. L’ultimo singolo tratto dall’album è Due anni fa (Carosello Records), che conferma il gusto vintage raffinato della cantautrice.