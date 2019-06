Soul System: il primo singolo in italiano è ‘Coma’ VIDEO & TESTO

Coma è il nuovo singolo dei Soul System, primo interamente in italiano. Scritto insieme Zibba e in radio e digitale dallo scorso 17 maggio, è accompagnato dal videoclip ufficiale che vedete qui sotto. La band è protagonisti del video girato tra gli scaffali di un supermercato con la regia e la produzione di Massimiliano Takacs.

AL centro il tema di un amore imperfetto che sovrappone al miraggio ideale della fantasia: meglio quindi andare avanti e “non pensare al resto”, come recita il ritornello del brano, che mette in contrapposizione un sound allegro ed estivo adun testo d’amore dal gusto un po’ amaro.

Soul System Coma TESTO

Coma

e mi risveglio a casa mia

meglio che sei andata via

non eri quella buona

non ci proviamo ancora

e mi rivesto allora

ho una rubrica piena ma nessuno da chiamare

ne basterebbe una sola

una sola

E mi sento strano

se ancora parliamo

e mi sfidi ma è chiaro

che non andremo lontano

e c’è troppa gente alle Torricelle

e tutte assomigliano a te

e tu mi tieni sulle spine con i numeri

i tuoi numeri

E se domani poi non fosse mai domani

se davvero c’è del vero quando mi richiami

non posso dire sia lo stesso

però fa lo stesso

è andata bene a letto

ma non pensiamo al resto

ma non pensiamo al resto

Coma

il tempo di fuggire via

vuoi dormire a casa mia

trovati una scusa buona

e ci riprovo ancora

ora cosa facciamo qui

niente di strano

non esageriamo

non andremo lontano

e c’è troppa gente che non sa di niente

mi chiedo di che cosa sai te

e tu mi tieni sulle spine con i numeri

i tuoi numeri



E se domani poi non fosse mai domani

se davvero c’è del vero quando mi richiami

non posso dire sia lo stesso

però fa lo stesso

è andata bene a letto

ma non pensiamo al resto

ma non pensiamo al resto

Coma

ma non pensiamo al resto

coma

E se domani poi non fosse mai domani

se davvero c’è del vero quando mi richiami

non posso dire sia lo stesso

però fa lo stesso

è andata bene a letto

ma non pensiamo al resto

ma non pensiamo al resto

ma non pensiamo al resto