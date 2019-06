Live – Non è la D’Urso: 12 giugno anticipazioni ospiti, in studio Pamela Prati

[CS] Mercoledì 12 giugno 2019, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Live – Non è la D’Urso, il programma Videonews condotto da Barbara d’Urso. Tanti ospiti, esclusive e interviste ai protagonisti del momento: in studio, Pamela Prati che dopo le confessioni delle sue ex agenti, Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo, racconterà la sua versione su Mark Caltagirone.

Barbara d’Urso accoglierà, inoltre, la coppia più discussa di “Grande Fratello” Francesca De André e Gennaro Lillio, che affronteranno le 5 agguerritissime sfere: in una di queste ci sarà Giorgio, l’ex fidanzato di Francesca.

Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che potrà esprimere il Live Sentiment delle storie raccontate in studio attraverso l’APP e il sito di Mediaset Play (live.mediasetplay.it). Il pubblico potrà anche commentare sui profili Facebook, Instagram e Twitter del programma utilizzando l’hashtag ufficiale #noneladurso.