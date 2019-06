Irama: nove dischi di platino in un anno e intanto impazza la #arrogantechallange

Continua il periodo d’oro, anzi di platino, per Irama che con Nera raggiunge i nove dischi di Platino in un anno. Il singolo-tormentone dell’estate 2018, infatti, apre la stagione arrivando a quota quattro platini a cui si aggiunge il numero record di 111 milioni di views per il video e oltre 58 milioni di stream su Spotify.

«Un risultato incredibile – afferma Irama emozionato – dopo 1 anno la gente ancora ascolta Nera, questa cosa mi rende davvero molto felice. Grazie!» Intanto continua anche il successo del nuovo singolo Arrogante,che ha già superato 2,5 milioni di stream mentre il video ha realizzato quasi 3 milioni di views in una settimana.

Con l’uscita del video Irama ha lanciato la sfida social #arrogantechallange, a cui stanno aderendo anche alcuni fra i più noti influencer impegnati nella coreografia del pezzo. Un modo divertente per vivere con leggerezza questa estate meravigliosa e divertirsi con il nuovo ballo del 2019.

E Irama si prepara per le date estive del #GIOVANIPERSEMPRE TOUR 2019:

22 giugno – Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival 2019 c/o Shopville Le Gru

5 luglio – Padova , Arena Live

6 luglio – Genova , Arena del Mare c/o Porto Antico

11 luglio – Roma , Roma Summer Fest c/o Cavea Auditorium Parco della Musica

19 luglio – Lignano Sabbiadoro (UD), Arena Alpe Adria

26 luglio – Pescara , Teatro D'Annunzio

27 luglio – Nardò (LE), Stadio Giovanni Paolo II

2 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

7 agosto – San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo

11 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena