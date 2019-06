Axos: esce in digitale il nuovo singolo ‘Ci puoi fare un film’

Ci puoi fare un film è il nuovo brano di Axos, pubblicato su etichetta Polydor/Universal Music. Il singolo scritto e composto da Axos e prodotto da John Lui, è disponibile dal 12 giugno su tutte le piattaforme digitali.

«La mia vita ha capitoli discordanti. Mi ricorda quei film che iniziano in un modo e finiscono in un altro. – spiega l’artista – Come “Dal tramonto all’alba”, con la differenza che ho avuto tanti tramonti e tante albe.

Ci puoi fare un filmme lo disse un amico che mi conosce bene. Lo misi subito su carta. Ora non do valore a cosa è capitato, ma a quello che ho scelto. Mi sono scelto il padre, mi sono scelto le strade. Ho scelto sempre di lottare e di elevarmi nonostante tutto, nonostante i gravi errori e i grandi disastri. Voglio ripartire da qui. Non da un paragrafo, ma da tutto quello che ho fatto fino a oggi, per continuare a scrivere questa trama complessa.

Per non essere solo un protagonista inconsapevole, ma anche un regista conscio di cosa sta muovendo. Guarda la mia vita, entraci dentro. Esclamerai naturalmente: “Cazzo bro, ci puoi fare un film” e io ti risponderò: “No. Tu ci puoi fare un film. Io posso farci le canzoni.”» (Axos)