Annalisa: il nuovo singolo ‘Avocado Toast’ VIDEO & TESTO

È online il video di Avocado Toast, nuovo singolo di Annalisa, in radio e digitale dal 4 giugno. La clip vede alla regia Nicola Corradino per YOUNUTS! che ha creato un’atmosfera onirica, tra suggestioni orientali, ironia e movenze affascinanti .

Per volontà della stessa Annalisa, da sempre attenta ai temi legati agli animali e all’ambiente, nel video compare Darby, una cagnolona di dieci anni arrivata due anni fa al Parco Rifugio Canile e Gattile del Comune di Milano e in cerca di una nuova casa.

Annalisa Avocado Toast TESTO

Il cielo questa notte è un Van Gogh

Lui sembra un avocado toast

Una sparatoria di rose nel letto

Tardi per uscire, per dormire presto

Trasloco l’anima in un dropbox

Io voglio colmare il vuoto che ho

Con i piedi nudi sopra la brace

Facciamo la guerra per fare la pace

Cosa vuole dire amo?

Forse non ci capiamo

Apparecchiati su questo divano

Con il coltello e le bacchette in mano

Nanananana

Fai il bravo, fai il bravo

Siamo Ying e Yang

Ma all’incontrario

Siamo sottosopra

Siamo odio et amo

Nananana, fai il bravo

Il cielo questa notte è un Van Gogh

Lui sembra un Avocado Toast

Una sparatoria di rose nel letto

Tardi per uscire, per dormire presto

Trasloco l’anima in un dropbox

Io voglio colmare il vuoto che ho

Con i piedi nudi sopra la brace

Facciamo la guerra per fare la pace

Cosa vuol dire amo?

Forse non ci capiamo

Su questo tappeto che è fatto di prato

Non serve un guinzaglio, ma è nella mia mano

Facile confondere, difficile non rispondere

In bella vista nascondere

Un cuore pieno di polvere

Quello che posso farti non lo sai

E quando lo hai capito

Bye bye

La casa è diventata un Miró

Lo sembro un avocado toast

Una sparatoria ha premuto il grilletto

Ci andiamo domani a dormire presto

Trasloco l’anima in un dropbox

Io voglio colmare il vuoto che ho

Con i piedi nudi sopra la brace

Facciamo la guerra per fare la pace