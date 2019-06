Vincenzo Incenzo sbarca in America Latina con un un album in spagnolo e un tour

[CS] Dopo il grande successo italiano si apre una nuova pagina nel percorso cantautoriale di Vincenzo Incenzo. Il suo cd Credo, prodotto da Renato Zero, sta per arrivare in lingua spagnola in America Latina, anticipato dal singolo El primer dia de primavera, dal 31 maggio disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Vincenzo è stato ufficialmente invitato al prestigioso concerto che si terrà a Pasto (Colombia) il 26 giugno, in occasione dell’onomastico della città. Dividerà il palco con i maggiori artisti latini e aprirà il concerto della star Fito Paez.

Da lì, una serie di appuntamenti, che lo porteranno con la sua band in estate sui palcoscenici di Bogotà, Cartagena, Medellin, Ibaguè, Bucaramanga, Baranquilla.

Vincenzo ha curato personalmente la versione spagnola del suo album, ed è già conosciuto oltreoceano come autore per brani portati al successo da Amanda Miguel, Mijares, Laura Pausini, Ana Gabriel.