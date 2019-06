Radio Subasio: Speciale Per Un’Ora d’Amore con Nek venerdì 14 giugno

[CS] Ha colpito tutti per la carica positiva, lo sguardo limpido, la simpatia e la magia della sua musica, proposta dal vivo durante un seguitissimo Subasio Music Club ed ora, Nek torna ai microfoni di Radio Subasio. Venerdì 14 giugno, a partire dalle 22:00, in co-conduzione con Roberta Reversi, l’artista modenese sarà protagonista di Speciale Per Un’Ora d’Amore e, come accade con tutti gli ospiti, sceglierà e proporrà agli ascoltatori una scaletta composta dai brani che fanno parte del vissuto e dell’immaginario personale.

L’unica certezza è che saranno canzoni d’amore, di quelle capaci di lasciare un segno nel cuore. Chissà quante attingeranno alla produzione discografica del passato o a Il mio gioco preferito – Parte prima – l’ultimo album pubblicato da Nek, introduttivo di un progetto più complesso e in divenire, nel quale ha dichiarato di allontanarsi dall’impronta elettronica del lavoro precedente per andare all’essenzialità degli strumenti – anticipato dal sanremese Mi farò trovare pronto e dal singolo La storia del mondo. Le scelte, come prevede la formula del programma, potranno anche uscire dal personale, per pescare dai successi di stimati colleghi.

In ogni caso, la musica farà da controcanto al racconto dei sentimenti, magari per svelare aspetti meno noti della personalità di un autore ed interprete molto amato fin dagli inizi del percorso professionale.