Marco Ferradini: il nuovo singolo ‘Le parole’ insieme alla figlia Charlotte

[CS] Le parole è il nuovo singolo di Marco Ferradini. Il cantautore, dopo dieci album in studio e il clamoroso successo senza tempo di Teorema, torna sulle scene con un nuovo brano in cui duetta con la figlia Charlotte Ferradini. Le parole, disponibile da venerdì 7 giugno su tutte le piattaforme digitali, anticipa la pubblicazione di un album atteso per l’autunno.

“Che pena fanno le parole – commenta Marco Ferradini a proposito del brano, dedicato appunto al peso e al significato che possono rivestire le parole – quando pretendono di dare le stesse emozioni che l’amore fa provare. Le vedi che arrancano in salita, si gonfiano in una inutile fatica e non raggiungono mai lo scopo.

Anzi, più sono tronfie e più diventano ridicole, quando basta invece un semplice sospiro con la sua carica di incognite inespresse, uno sguardo o un movimento a svelare, a raccontare. In questo brano, insomma, provo a raccontare tutto quello che le parole non riescono a fare”.

Scritto da Ferradini e pubblicato su etichetta Cello Label, il singolo Le Parole è prodotto da Cello Label e Auditoria Records con la produzione artistica di Antonio Chindamo.