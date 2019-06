Festival Show 2019: su Real Time quattro serate ad agosto

Cresce sempre di più l’attesa per l’edizione di Festival Show 2019, il popolare festival itinerante dell’estate italiana che quest’anno raggiunge il traguardo dei vent’anni e che animerà 8 tra le più belle piazze e località balneari del Nord Italia, partendo il prossimo 30 giugno da Prato della Valle a Padova.

Anche per il 2019 è rinnovata la partnership con Real Time (canale 31 del DTT) che, per il quarto consecutivo, seguirà l’evento come media partner e farà quattro speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019, in onda a partire dal mese di agosto.

La kermesse è già pronta per una nuova stagione di musica e divertimento, con la conduzione di Anna Safroncik affiancata da Paolo Baruzzo.

«È un orgoglio per noi proseguire la partnership con un gruppo così importante come quello di Discovery Italia – dichiara Mariano Sannito, il direttore commerciale e artistico di Festival Show – insieme condividiamo gli stessi valori aziendali cercando di offrire allo spettatore un divertimento intelligente unito alla freschezza del racconto, coerenza stilistica e qualità dei contenuti».