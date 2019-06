Ex-Otago: al via l’estate live, nuovo singolo dal 14 giugno poi i festival

È partito dal Nameless Music Festival, il tour estivo degli Ex-Otago che si preparano a suonare nei festival di tutta Italia. Dopo i club, infatti, la band genovese continua il suo viaggio live tra musica, emozioni, balli, momenti di riflessione e tante sorprese con una nuova ondata di “otagate“.

E la prima sorpresa è stata annunciata proprio on stage: venerdì 14 giugno esce in radio e digitale La notte chiama ft. IZI, nuovo singolo del gruppo insieme al conterraneo rapper. Il brano è in presave su Spotify già da lunedì 10 giugno.

“Far parte delle line up dei festival più importanti d’Italia ci rende davvero molto felici perché in questi contesti si ha modo di incontrare un pubblico eterogeneo, di farsi conoscere da nuove persone, e perché no, di respirare l’aria di festa, di vacanza”, spiegano gli Ex-Otago.

La notte chiama tour farà tappa anche al Tuborg Open Fest di Milano (27 giugno) e al Rock in Roma (19 luglio); qui tutte le altre date. I biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Ecco la scaletta dello show:

Mare Bambini I Giovani d’oggi Gli Occhi della Luna Tu non mi parli più Torniamo a casa La Notte Chiama Giorni Vacanzieri Tutto bene Costa Rica Stai tranquillo Amore che vieni Questa notte La nostra pelle Quando sono con te Solo una canzone Ci vuole molto coraggio Cinghiali Incazzati