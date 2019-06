Cromo: online il video del brano ‘Bikini Bottom’ feat. Edo Fendy

[CS] È online il video di Bikini Bottom, il nuovo singolo di Cromo in collaborazione con Edo Fendy, un brano ricco di rime autocelebrative in pieno stile rap e momenti più scanzonati prodotto da Young Snapp.

Il video, per la regia di Andrea Piu, è un omaggio allo storico cartone animato di MTV Beavis and Butt-Head e ritrae Cromo e Edo Fendy come i due protagonisti della serie, davanti alla TV in un pomeriggio goliardico e spensierato. Dopo il primo estratto Cristo, il singolo Bikini Bottom anticipa il nuovo album di inediti di prossima pubblicazione.