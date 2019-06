Radio Subasio: Alvaro Soler porta il pop latino a Subasio Music Club

[CS] Pronti a ballare con Alvaro Soler? Il Subasio Music Club di venerdì 21 giugno, dalle 21:00, risuonerà delle sonorità pop latine che negli anni hanno contribuito ad elevare il cantautore spagnolo al rango di “Re dell’estate”.

Un appuntamento pensato da Radio Subasio per festeggiare l’arrivo della nuova stagione e regalare ai 40 fan presenti in studio, oltre a tutti gli ascoltatori, un ventaglio delle hit più travolgenti di questo 28enne, nato a Barcellona e vissuto a Tokyo per gran parte dell’adolescenza, prima di rientrare in Europa.

Da El mismo sol del 2015 e Sofia dell’anno successivo – rispettivamente 6 e 8 volte Platino – a Yo contigo, tu conmigo del 2017 e La cintura del 2018, fino al nuovo singolo La libertad, pubblicato il 10 maggio scorso.

A sollecitare le riflessioni e i ricordi di Soler, ci sarà lo speaker Roberto Gentile, chiamato anche a coinvolgere il pubblico. Un compito facile, vista la gamma di successi in scaletta – proposti dall’artista rigorosamente live – e gli argomenti oggetto di conversazione.

Come una laurea in design industriale si coniuga con la musica, oppure quanto essere giudice di un talent lascia spazio al cantautore ed ancora, quanto l’amore del presente – le cronache parlano di tre anni di felicità con la cantante spagnola Sofia Ellar – e del passato vivificano l’ispirazione, visto che la “Sofia” messa in musica era dedicata al suo primo amore, Maria. Ovviamente, senza dimenticare i progetti per i prossimi mesi, come le tappe italiane del Mar De Colores European Tour 2019.

Per vivere il clima di Subasio Music Club come pubblico in studio, basta compilare il form entro giovedì 13 giugno. Le richieste accolte riceveranno via mail le indicazioni per partecipare.