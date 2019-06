Jonas Brothers: fuori il nuovo album ‘Happiness Begins’

Il trio multiplatino dei Jonas Brothers è tornato con un nuovo album, Happiness Begins (Island Records/Universal Music) disponibile da venerdì 7 giugno dopo una pausa della band durata ben 6 anni. «Per noi questo album è il culmine degli ultimi dieci anni della nostra storia come fratelli. – spiegano gli artisti – Siamo così entusiasti che sia ufficialmente stato pubblicato!

Non vediamo l’ora di farlo sentire e di esibirci di fronte ai nostri fan di tutto il mondo! Ps: Siamo stati nell’anno 3000. Non è cambiato molto rispetto ad adesso, ma vivono sott’acqua.

Happiness Begins – anticipato dal singolo Sucker – è prodotto da Ryan Tedder degli One Republic, insieme a Shellback nel brano Only Human e Greg Kurstin in I Believe ed Every Single Time.

In occasione dell’uscita del disco, con Amazon Studios, Philymack e Federal Films è stato pubblicato anche Chasing Happiness, il documentario ufficiale del gruppo che segue la band dai primi giorni al successo stratosferico, fino allo scioglimento del gruppo per terminare con la reunion.

I Jonas Brothers hanno inoltre annunciato l’Happiness Begins Tour che farà tappa in Europa, in 15 città, e vedrà il trio esibirsi anche in Italia in un’unica data in programma al Mediolanum Forum di Assago il 14 febbraio 2020.