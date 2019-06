Lo Stato Sociale: per l’estate il singolo è ‘DJ di M****’ con Arisa e M¥SS KETA TESTO

Lo Stato Sociale torna con il nuovo brano DJ di M**** e per presentarlo ha scelto di invadere tutte le metropolitane italiane in 24 ore con esibizioni nei vagoni di sette città diverse, da Genova a Napoli. La maratona era stata anticipata da una campagna virale in cui personaggi del mondo dello spettacolo, influencer ed artisti avevano condiviso sui propri social un misterioso logo DJ di M****.

“Bella regaz! è una giornata piuttosto intensa. Seguiteci nel nostro giro d’Italia in metropolitana, stiamo tornando ad abbracciarvi! Per gli amici catanesi ci vediamo stasera alla panineria Jonathan, meta del nostro peregrinaggio. Con tutti gli altri ci ascoltiamo a mezzanotte su Spotify per partecipare tutto assieme alla nostra stravagante versione del capodanno, ascoltando DJ di M****. Faremo un grande brindisi!”

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Lo Stato Sociale DJ di M**** TESTO

Lo Stato Sociale

Arisa

M¥SS KETA

ma in quanti siamo raga?

io mi sa che vado va

Quando ti rivestirai

sarà una crisi mondiale

o un lutto nazionale

lo sciopero dei tabaccai

e scusami se esagero

quando ti rivestirai

sarà una guerra stellare

una tempesta solare

la sveglia il lunedì alle 6

e scusami se esagero

il mondo è un porta chiavi

che si gira da distesi

qualcuno ci ha rapiti

di noi restano solo i vestiti

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla

è la storia infinita

scritta sulla sabbia

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di merda

Di merda

Aspetta non andare via

potremmo fare un bambino

l’amore in giardino

tiriamo in mezzo anche la polizia

e scusami se esagero

quando ti rivestirai

allerta caldo globale

un’altra era glaciale

una catastrofe in diretta Rai

e scusami se esagero

il mondo è un porta chiavi

che si compra dai cinesi

il futuro ci ha traditi

non ci restano nemmeno i vestiti

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla

è la storia infinita

scritta sulla sabbia

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di merda

Prenderesti una vodka al Carrefour qui sotto

ho la tonica in frigo murata di ghiaccio

sto provando a distrarmi e non ci sto pensando

ma che problema ha lo zio che sta mixando

Ehi tesoro, guarda che la festa non è finita

schiaccia play

Dj di merda

La nostra vita in due

è un party in spiaggia

rovinato dall’alba

la canzone perfetta

ma nessuno sa come si balla (e dai)

è la storia infinita (sì)

scritta sulla sabbia (mmh mhh)

la canzone perfetta

interrotta da un Dj di merda

Di merda

Dj Di merda