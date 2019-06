Seat Music Awards 2019: Premio speciale AFI a Roberto Vecchioni

NOTA STAMPA

Nel corso dei Seat Music Awards 2019 andati in onda su Rai 1 mercoledì 5 e giovedì 6 giugno Roberto Vecchioni è stato premiato con il disco d’oro per l’album “L’Infinito” e con il premio speciale dell’AFI (Associazione Fonografici Italiani) per aver raggiunto la certificazione dell’oro solo e unicamente con le vendite del supporto fisico (vinile e cd, senza digitale o streaming).

Questo riconoscimento è stato consegnato nelle mani del cantautore dal presidente dell’AFI Sergio Cerruti, salito sul palco dell’Arena di Verona al fianco dei conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il “Professore” ha ringraziato il suo manager Danilo Mancuso per il prezioso lavoro svolto in questi anni.