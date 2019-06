Roby Rossini: fuori il nuovo singolo ‘Verso il mare (Sweet Harmony)’

[CS] Roby Rossini, cantautore e produttore musicale conosciuto per le sue hits dance degli anni 2000, ha pubblicato il suo ultimo singolo Verso il mare (Sweet Harmony), disponibile dallo scorso 31 maggio 2019 su Spotify, iTunes e in tutti i migliori digital stores per l’etichetta 2mi Records.

Il brano è la cover della celebre hit anni ’90 dei The Beloved, e si presenta in una veste assolutamente personalizzata e attualizzata da Roby attraverso un testo inedito da lui scritto in italiano con una melodia che sa di estate e vento fra le mani. La produzione musicale è curata dallo stesso Roby e da Dimarco, già produttore in passato per Tiromancino e Coolio.

Il mix è stato affidato a Paolo Sandrini, vero hit maker italiano, colui che è stato dietro ai successi di Gigi D’Agostino, Prezioso, DJ Ross e Fargetta, e più recentemente a quelli di Nari & Milani, Shanguy e del socio Cristian Marchi.