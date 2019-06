Noyz Narcos: al via il Summer Tour 2019 CALENDARIO LIVE

Noyz Narcos non si ferma: da sabato 8 giugno parte da Barzio (Lc) la leg estiva del suo Noyz Narcos Summer Tour per proseguire per tutta la stagione estiva nei principali palchi della penisola italiana tra prestigiosi club, festival e Summer arena.

Dopo il successo dell’uscita del suo ultimo album Enemy, certificato disco di platino, entrato direttamente alla numero 1 della classifica FIMI e dopo aver registrato il tutto esaurito con il tour invernale, il maestro del rap Noyz Narcos torna alla dimensione live con una nuova ondata di date dal vivo che lo vedranno protagonista in tutta Italia fino a Sette.

Di seguito le prime date confermate del Noyz Narcos Summer Tour

8 giugno – Barzio (Lc), Nameless Music Festival

(Lc), Nameless Music Festival 21 giugno – Cella Monte (Al), Jazz: Re:Found

(Al), Jazz: Re:Found 28 giugno – Cagliari , Opera Beach Arena

, Opera Beach Arena 30 giugno – Rieti , Appuntamento Trasversale

, Appuntamento Trasversale 3 luglio – Bologna , Oltre Festival

, Oltre Festival 13 luglio – Venezia , Home Festival

, Home Festival 26 luglio – Caprarola (Vt), Eco Sound Fest

(Vt), Eco Sound Fest 27 luglio – Altamura (Ba), Wallride Festival 2019

(Ba), Wallride Festival 2019 5 settembre – Campo Marzo (Vi), Vivi Festival

Le prevendite per le date del tour sono disponibili sui canali di Thaurus Music.