Modà: singolo, album e tour per il ritorno della band di Kekko Silvestre

A poche ore dalla performance sul palco dei Seat Music Awards 2019 è arrivata l’ufficialità: i Modà sono al lavoro sul nuovo album di inediti, anticipato dal singolo in radio dal 21 giugno. Il progetto è atteso per il prossimo autunno e a dicembre la band si esibirà live nei palasport per un’anteprima del tour.

Di seguito le date dell’anteprima tour nei palasport:

2 dicembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 4 dicembre – Assago (Milano), Mediolanum Forum

(Milano), Mediolanum Forum 7 dicembre – Brescia , Brixia Forum

, Brixia Forum 8 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 11 dicembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 14 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Dopo la pre-sale per gli iscritti al fan club ufficiale, dall’8 giugno a partire dalle ore 16.00 sono attive le prevendite su TicketOne.it e da lunedì 10 giugno dalle ore 11.00 nei punti vendita abituali.