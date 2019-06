Laura Ciriaco: fuori il nuovo singolo ‘Estate Nucleare’

[CS] A partire da venerdì 7 giugno è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download Estate Nucleare (etichetta Groove it), il nuovo singolo della cantautrice abruzzese Laura Ciriaco. A breve sarà online anche il videoclip.

“Con Estate Nucleare ci siamo immaginati come sarà il mondo in uno scenario in cui la condotta umana porterà a cambiamenti estremi – racconta Laura Ciriaco -. Il telegiornale non da più notizie, il mondo finanziario è scomparso, le comunicazioni sono interrotte, i cellulari sono fritti, i social non servono più.

I pochi superstiti hanno a che fare con problemi ambientali ormai irreparabili. Quando tutto ciò che abbiamo costruito ci avrà distrutto, dovremo per forza aprire gli occhi e fare le giuste scelte. Prima che questo accada dobbiamo andare alla ricerca di ciò che ci tiene davvero uniti e ci fa sopravvivere.

Abbiamo voluto trattare questo argomento con un pizzico di ironia, mandando un messaggio di amore per noi stessi e per il nostro pianeta. Il veicolo è un brano elettro-pop, solare, che muove e fa ragionare, che aiuta a trasferire il messaggio forte e chiaro…nell’Estate Nucleare!