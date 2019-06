Kevs x Francesca Monte: dal 7 giugno il singolo estivo ‘Don’t Go’

Quando si dice energia dalla prima nota. Da venerdì 7 giugno è disponibile in digitale su tutte le piattaforme Don’t Go, nuovo singolo estivo che vede la cantautrice, musicista e webstar Francesca Monte insieme al dj producer Kevs.

Il singolo Don’t Go nasce dall’idea di far rivivere un pezzo cult degli anni 80 degli Yazoo, gruppo musicale synthpop/new wave inglese, ridandogli nuova linfa vitale con la contemporaneità musicale che contraddistingue i due giovani artisti, allo stesso tempo lasciando incontaminata la natura del brano originale.

I due artisti non escludono ulteriori future collaborazioni, dopo l’uscita di questo singolo la cui lavorazione è nata dalla condivisione di stesse idee e passione incondizionata per la musica.

Francesca pubblicherà in autunno il suo nuovo concept EP, cinque tracce inedite in inglese per quello che promette di essere “un viaggio nello spazio e nel tempo”.

Don’t You Know I ain’t never let you go, Don’t go.