Voglio vivere in Italia: dal 6 giugno la nuova stagione su laF

[CS] Torna con la nuova stagione, in onda da giovedì 6 giugno 2019 alle ore 21.10 in prima tv assoluta, Voglio vivere in Italia, produzione originale laF realizzata da EiE Film. I couchsurfers e travellers Simone & Anna (Simone Chiesa e Anna Luciani) ripartono a bordo del loro camper rosso, armati di zaino e videocamera, con l’obiettivo di riscoprire la provincia italiana attraverso il punto di vista originale e inedito di alcuni abitanti molto speciali: gli stranieri che hanno scelto di viverci e realizzare in questi territori i loro sogni.

Salerno, Cosenza, Lecce e Campobasso sono le 4 tappe di questa anteprima del nuovo viaggio, che proseguirà poi in autunno con tante nuove mete: quattro realtà del Sud, ricche di bellezze tanto quanto di contraddizioni, ma capaci di attrarre molti stranieri che proprio qui hanno trovato il loro “posto nel mondo”, per amore della cultura, dello stile di vita e delle opportunità che offre il territorio e che spesso gli italiani non riconoscono o non vedono più.

Imprenditori, professionisti, artisti, sportivi da ogni parte del mondo ospitano Simone & Anna nelle loro case, condividendo con i due viaggiatori la loro visione delle città nelle quali hanno scelto di vivere e restituendo la fotografia di un’Italia multiculturale, fuori dagli stereotipi e piena di sorprese, tutta da (ri)scoprire e da amare.

Il viaggio parte da Salerno, città immersa nel territorio che include alcune delle meraviglie più celebri del nostro Paese come Paestum, Pompei, la costiera amalfitana e le isole campane, ma la cui ricchezza si esprime anche e soprattutto nella dimensione umana e nello stile di vita che può offrire, oltre che in un’anima sorprendentemente attiva e culturalmente dinamica come raccontano a Simone ed Anna alcuni “locals” molto speciali.

La serata del 6 giugno prosegue con la puntata dedicata a Cosenza, realtà nella quale convivono molteplici anime urbane: il centro storico che soffre da tempo di un evidente stato di abbandono, la città moderna, caratterizzata da grande fermento culturale e artistico, e il campus universitario di UniCalabria, polo d’eccellenza nell’informatica che richiama professori, ricercatori e studenti da ogni parte del mondo.