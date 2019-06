Tedua: in radio e digitale dal 7 giugno il singolo estivo ‘Elisir’

[CS] Esce venerdì 7 giugno in radio e in digitale Elisir, il nuovo singolo di Tedua che anticipa la nuova fase musicale del trapper. Il brano si caratterizza per il ritmo dato dalla tastiera, protagonista della base musicale, che dà a tutto il pezzo un’intensità unica.

Tedua si lascia trascinare da questo tappeto sonoro e dà il via al suo tratto più caratteristico, il flow come flusso di coscienza, riempiendo di parole strofe e ritornello. Tra i temi trattati l’attaccamento e il senso di appartenenza al mondo della strada, oltre che il senso di felicità effimera che si prova nelle notti trascorse nell’età della giovinezza con gli amici di sempre.

Il singolo arriva dopo il successo di Mowgli, secondo progetto discografico dell’artista che ha ottenuto il disco di platino, da cui è stato estratto il singolo “Vertigini”, vero e proprio cult certificato doppio disco di platino che ad oggi conta più di 38 milioni di streaming su Spotify.