Sofi Tukker: esce il nuovo brano ‘Playa Grande’ insieme a Bomba Estéreo

[CS] I Sofi Tukker presentano il nuovo singolo intitolato Playa Grande, creato in collaborazione con una delle band da sempre amate dal duo: i colombiani Bomba Estéreo.

Non si ferma la marcia trionfale del duo newyorkese che nel giro di un paio di anni è riuscito a farsi apprezzare in tutto il Mondo: dall’America al Giappone, passando per l’Italia, l’Inghilterra, l’Olanda, la Spagna…

Oltre al successo dei singoli pubblicati, anche le loro tournée sono state apprezzatissime dai fans.

Playa Grande, presentata al Coachella, è cantata in più lingue: inglese, spagnolo, portoghese e spanglish! È il singolo per l’estate 2019 a cui, da Luglio, farà seguito un nuovo tour mondiale.