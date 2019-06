MaRue: ‘Bunga Bunga’ è il nuovo singolo da giovedì 6 giugno

[CS] Bunga Bunga è il nuovo singolo di MaRue (Maruego), disponibile da giovedì 6 giugno su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per la sua label La Crème Records. Con Bunga Bunga l’artista debutta con il nuovo nome d’arte e cambia pelle; il pezzo rappresenta nuove sfumature artistiche a partire dalla produzione, curata dal beatmaker Busojamz, che unisce le sonorità della dancehall a quelle della trap arabeggiante e all’elettronica.

Il brano si ispira alle celebri vicende dell’ex Presidente del Consiglio per raccontare la confusione in cui versa la società attuale: un mondo caotico, frenetico, in continua evoluzione, popolato da uomini che comunicano tra di loro con slang e linguaggi tribali.

MaRue è stato uno tra i primi a proporre una Trap italiana che suoni al contempo di respiro internazionale. I suoi testi, in cui spesso ha unito arabo e italiano, insieme al suo vissuto conferiscono ai brani dell’artista un carisma che pochi altri nella scena italiana possono vantare.

Nato nel 1992 in Marocco ma cresciuto a Milano, ha lavorato fin dall’adolescenza alla sua musica. Nel 2013 decise che era arrivato il momento di costruirsi una carriera e iniziò a far uscire i suoi primi video autoprodotti.