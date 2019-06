Gemitaiz & MadMan di nuovo insieme in ‘Veleno 7’ DATE LIVE

Dopo i successi solisti, Gemitaiz & MadMan tonano in duo con il singolo Veleno 7 (Tanta Roba Label/Island Records/Universal Music), settimo capitolo della saga iniziata nel 2009. Prodotto da PK e Mixer T, il brano inaugura la stagione estiva che vedrà i due artisti impegnati in una serie di appuntamenti dal vivo. A partire dal Lucca Summer Festival, unica data speciale durante la quale i due rapper saranno co-protagonisti per tutta la durata dello show.

Quindi, Gemitaiz & MadMan saranno sui rispettivi palchi secondo i seguenti calendari live:

Gemitaiz – Summer Tour 2019

8 giugno – Treviso , Core Festival

15 giugno – Senigallia (AN), Mamamia Festival Estate 2k19

4 luglio – Roma , Rock in Roma

11 luglio – Milano , Carroponte

13 luglio – Bologna , Indimenticabile Festival

30 luglio – Gallipoli , Sottosopra Fest

, Sottosopra Fest 17 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena

MadMan – MM Vol.3 Summer Tour

14 giugno – Parma , Parma Music Park

2 luglio – Padova , Sherwood Festival

4 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival

25 luglio – Udine , Piazza Castello

3 agosto – Bellaria Igea Marina , Beky Bay

, Beky Bay 4 agosto – Gallipoli, Sottosopra Fest

Organizzati da Magellano Concerti in collaborazione con Tanta Roba Label, i biglietti per i concerti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali.