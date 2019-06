Elisa: esce a sorpresa l’EP ‘Secret Diaries’, in digitale dal 7 giugno

Gradita sorpresa per i fan di Elisa: dopo l’annuncio del un nuovo tour nei palasport per il prossimo autunno, l’artista esce con l’EP Secret Diaries (Island Records). Disponibile in digitale dal 7 giugno (dallo stesso giorno in pre-order la versione vinile in edizione limitata e numerata), il progetto contiene cinque brani inediti in inglese che raccontato l’urgenza di continuare un rapporto diretto con il suo pubblico.

«È un lavoro a cui tengo moltissimo – ha detto Elisa ai fan in occasione del secret listening con Spotify- ho deciso di tenere le primissime registrazioni perché mi piace quel sapore quasi “da provino”. C’è aria di casa, sono proprio io. C’è intimità, femminismo, l’idea di un America come un’isola che non c’è.»

Con il lancio di Secret Diaries, Elisa inaugura anche un nuovo modo di veicolare la propria musica tramite una personale playlist in divenire su Spotify nella quale caricherà brani inediti e provini, non necessariamente legati a pubblicazioni ufficiali.

TRACKLIST

Felling this way You don’t love me like I do I don’t do neverminds My America A parallel world