Marco Mengoni: nuovi concerti in Europa a dicembre 2019, le date

Nuovi appuntamenti si aggiungono per Marco Mengoni e il suo Atlantico Tour. Oltre alle date nei palazzetti già annunciate (qui il calendario), l’artista tornerà infatti a esibirsi anche in Europa dove già aveva aperto la tournée con una serie di anteprime. Da dicembre 2019 lo show riabbraccerà il suo pubblico e toccherà città che non ha ancora raggiunto.

Queste le date:

4 dicembre – Bruxelles , Salle Madeleine

, Salle Madeleine 6 dicembre – Amsterdam , Melkweg

, Melkweg 8 dicembre – Francoforte , Batschkapp

, Batschkapp 10 dicembre – Colonia , Carlswerk

, Carlswerk 13 dicembre – Zurigo , Samsung Arena

Samsung Arena 15 dicembre – Barcellona , Sala Barts

, Sala Barts 18 dicembre – Londra, Shepherd’s Bush Empire

Continua così anche l’impegno ambientalista di Atlantico, che ha fatto sbarcare in Italia l’iniziativa Green Nation con cui Live Nation si impegna a dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e a eliminare la plastica monouso ai concerti entro due anni.

I biglietti per le nuove date del tour sono in vendita su www.livenation.it da venerdì 7 giugno.