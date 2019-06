Antonella Lo Coco: dal 7 giugno fuori il singolo ‘Felici in due’

Nelle ultime settimane la vediamo fra i giurato del muro a All Together Now e dal 7 giugno Antonella Lo Coco arriva in radio e digitale con il singolo Felici in due. “Felici in due non è solo una canzone – racconta Antonella – a un atto d’amore, una dichiarazione alla compagna Elisa con cui sto ormai da tanti anni e che sposerò il 20 giugno di quest’anno, un modo per trasmettere un messaggio positivo in questo momento storico così delicato e importante per le coppie omosessuali.

Questa canzone è il coronamento di un momento personale di coppia importante, il matrimonio. Diffondere amore nella maniera più naturale e vera possibile è il vero obbiettivo di questo singolo. L’ho scritto senza pensare alle logiche radiofoniche ma seguendo semplicemente quello avevo dentro. Spero possa essere di aiuto a chi ha bisogno di tirare fuori e vivere senza paure un sentimento.”