Anna Tatangelo: il singolo estivo è ‘Tutto ciò che serve’, dal 7 giugno TESTO

[CS] Arriva in radio venerdì 7 giugno Tutto ciò che serve (GGD Srl/Sony Music), il nuovo singolo di Anna Tatangelo, ultimo estratto dall’album La fortuna sia con me pubblicato a febbraio in occasione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo.

Tutto ciò che serve, è un elettro pop firmato da Rory di Benedetto: un brano che su ritmi ballabili ricorda con energia l’importanza di non abbandonare i propri sogni, neppure nei momenti più complicati che la vita ci mette davanti. Sono proprio i sogni infatti, che se perseguiti con impegno, possono alimentare la nostra determinazione davanti ad ogni difficoltà, farci sembrare e sentire più forti.

Dopo i live nei club conclusi a maggio, che hanno ospitato sul palco nomi del calibro di Syria, Achille Lauro & Boss Doms, Paola Turci, Briga, Gigi D’Alessio, Livio Cori e Gemello, Anna è stata tra i protagonisti dei Music Awards 2019 all’Arena di Verona il 4 giugno.

L’artista sarà in concerto per tutta l’estate con nuovi appuntamenti de La fortuna sia con me tour 2019 che farà tappa nelle principali piazze di tutta Italia.

Anna Tatangelo Tutto ciò che serve TESTO

Prendi solo tutto ciò che serve

Per partire in questo viaggio con me

Lascia a riva tutte le paure

Che qualcuno le consumerà

A volte è proprio il buio della notte

A nascondere le cose più belle

E a volte poi non ci si rende conto

Di quanto i nostri sogni siano veri

Non fa niente

Anche se non torni

Se non mi riconosci

Se non hai visto tutto ti voglio dire

Che in ogni singolo respiro porterò con me

La voglia di essere più forte davanti a te

E se cadranno gocce di sudore dalla fronte

E quando non ti basterà settembre per dimenticare

Allora ti verrò a cercare, ti verrò a cercare

In tutti i posti in cui tu voglia amare

Vedrò cadere mille nuvole al mio passo

Ma si salva solamente chi è più forte

E costruirò dal nulla tutto quello che ci serve

Per sorridere

Mmh, non fa niente

Anche se non torni

Se non mi riconosci

Se non hai visto tutto ti voglio dire

Che in ogni singolo respiro porterò con me

La voglia di essere più forte davanti a te

E se cadranno gocce di sudore dalla fronte

E quando non ti basterà settembre per dimenticare

Allora ti verrò a cercare, ti verrò a cercare

In tutti i posti in cui tu voglia amare

Ti verrò a cercare, ti verrò a cercare

E se cadranno gocce di sudore dalla fronte

E quando non ti basterà settembre per dimenticare

Allora ti verrò a cercare, ti verrò a cercare

In tutti i posti in cui tu voglia amare

Uh-uh, tu voglia amare

Uh-uh, in tutti i posti in cui tu voglia amare