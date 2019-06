Tiziano Ferro: le date del tour negli stadi ‘TZN 2020’ INFO BIGLIETTI

Arriva via social l’annuncio del nuovo attesissimo tour di Tiziano Ferro. TZN 2020 saranno dodici grandi concerti a partire dal 30 maggio 2020 allo Stadio G. Teghil di Lignano. Ecco le date:

30 maggio 2020 – Lignano , Stadio G. Teghil

, Stadio G. Teghil 5 giugno 2020 – Milano , Stadio San Siro)

, Stadio San Siro) 11 giugno 2020 – Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 14 giugno 2020 – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 17 giugno 2020 – Firenze , Stadio Franchi

, Stadio Franchi 20 giugno 2020 – Ancona , Stadio Del Conero

, Stadio Del Conero 24 giugno 2020 – Napoli , Stadio San Paolo

, Stadio San Paolo 27 giugno 2020 – Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 3 luglio 2020 – Bari , TBD

, TBD 7 luglio 2020 – Modena , Stadio Braglia

, Stadio Braglia 11 luglio 2020 – Cagliari , Fiera

, Fiera 15 luglio 2020 – Roma, Stadio Olimpico

I biglietti per i concerti (ad eccezione di quello di Bari) sono disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno 2019 (per 72 ore) sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo, dove sono reperibili le informazioni per accedere all’anteprima.

La messa in vendita generale è attiva dalle ore 11.00 di lunedì 17 giugno su www.livenation.it, www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. La location dello show di Bari sarà annunciata prossimamente assieme all’apertura delle vendite per la data.