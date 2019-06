Tiromancino: da giugno il tour con l’Ensemble Symphony Orchestra INFO DATE

Dopo il tour nei teatri italiani, i Tiromancino saranno dal vivo anche durante l’estate. «Sarà uno spettacolo speciale, in cui punteremo a valorizzare l’aspetto ritmico delle nostre canzoni, preparatevi, perché ci sarà da ballare!», dice Federico Zampaglione che sul palco sarà accompagnato ancora una volta dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno.

Insieme a loro anche Antonio Marcucci (chitarra elettrica), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte e tastiere). Di seguito le prime date del tour estivo:

27 giugno – Senigallia (AN), Foro Annonario Caterraduno

(AN), 1 luglio – Roma , Cavea Auditorium Parco della Musica

, Cavea Auditorium Parco della Musica 5 luglio – Pavia , Castello di Pavia @ Iride 2019

, Castello di Pavia @ Iride 2019 26 luglio – Lignano (UD), Arena Beach

(UD), Arena Beach 1 agosto – Lecce , Parco di Belloluogo

, Parco di Belloluogo 17 agosto – Tottea (TE), Notte Azzurra

(TE), Notte Azzurra 19 agosto – Marina di Pisa (PI), Marenia Nonsolomare

(PI), Marenia Nonsolomare 24 agosto – Monopoli (BA), Costa dei Trulli

Ai concerti estivi la band presenterà per la prima volta dal vivo il prossimo singolo, Vento del sud, che segna il ritorno dei Tiromancino in Virgin/Universal Music Italia, con la quale in passato hanno realizzato altri album. I biglietti per i concerti sono invece già disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.