Livio Cori: il nuovo singolo ‘A casa mia’ feat. Samurai Jay VIDEO & TESTO

È in radio e digitale A Casa Mia (Sugar), il nuovo singolo di Livio Cori. Contenuto nell’album d’esordio Montecalvario (Core senza paura), il brano esce in una nuova versione feat. Samurai Jay, artista emergente del panorama rap partenopeo.

Nella canzone l’italiano e il napoletano s’intrecciano per raccontare una storia che affronta il tema dell’immigrazione attraverso la storia della città di Napoli vista con gli occhi di un migrante. Sul canale YouTube di Livio Cori è disponibile il videoclip, un viaggio colorato nei vicoli dei quartieri spagnoli dove street art e musica, attitudine urban e tradizione si fondono.

Livio Cori A casa mia feat. Samurai Jay TESTO

Je so partuto ‘a luntano

E già vulesse turnà

Ma tu m’astrigne sti mane

E stasera mo vuò fa scurdà

Me dice ca parlo strano

Te dico nun song e cà

Ca parlo ‘a lengua e l’ammore

E me l’aggio m’parata int a n’ata città

E no nun è sulo criminalità

Sti sciem nun è sta a senti se vonno sulo attiggià

E no nennè nun te preoccupà

Ca o core è l’unica cosa che si t’avvicin te pozz arrubbà

Porto e culure da gente

A casa mia

Nun se parla sulo na lengua

A casa mia

Vide che sole ce sta

A casa mia

Si chiude l’uocchie già staje

A casa mia

L’Africa a tengo int o core e int a pelle e nu frate che allucca cu me

Figli e na terra ca è comme ‘na mamma che te ‘mpara pure a cadè

Mare che stai chin d’anema, mare mo salvace tu

Primma pe nuje era l’America, mo ngopp e varche a Sicilia pare nu futuro

E o saje che’re, o saje che’re

Pe te fa capi comme scarfa stu sole t’essa purta sulo cu me

Fatt ‘e valigg nennè, miettece int nu surriso

Te faccio vedè quanti fiamme se ponno truvà pure into o paradiso

Porto e culure da gente

A casa mia

Nun se parla sulo na lengua

A casa mia

Vide che sole ce sta

A casa mia

Si chiude l’uocchie già staje

A casa mia

A casa mia

A casa mia

A casa mia

A casa mia

Quanno me perdo ce penso

A casa mia

Parlano ma nun sanno niente

Da casa mia

Storia che parla e nu regno

È a casa mia

Tu chiude l’uocchie e int a niente te port

A casa mia

Porto e culure da gente

A casa mia

Nun se parla sulo na lengua

A casa mia

Vide che sole ce sta

A casa mia

Si chiude l’uocchie già staje

A casa mia

A casa mia

A casa mia

A casa mia

A casa mia.