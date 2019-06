Jonas Brothers in concerto a Milano il 14 febbraio 2020 con ‘Happiness Begins Tour’

[CS] I Jonas Brothers annunciano il loro Happiness Begins Tour che farà tappa in Europa in 15 città. Il trio dalle vendite multiplatino e nominato ai Grammy Awards sarà a Milano il prossimo 14 febbraio al Mediolanum Forum.

L’annuncio fa seguito al lancio delle tappe nordamericane e del più grande tour di sempre dei Jonas Brothers (67 show tra Canada, Messico e Stati Uniti).

Il tour, prodotto da Live Nation,sarà in Europa a partire dal 29 gennaio 2020 a Birmingham, per poi fermarsi in Germania, Spagna e in altre città prima di concludersi a Parigi il 22 febbraio.

I biglietti per la data italiana sono disponibili in anteprima esclusiva per gli iscritti a MyLiveNation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 5 giugno 2019 (per 24 ore). La messa in vendita generale è aperta dalle ore 10.00 del 6 giugno su TicketMaster, TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

I pacchetti VIP dei Jonas Brothers saranno disponibili esclusivamente su HOST VIP a partire dal 6 giugno.