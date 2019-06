Nice Question: dal 7 giugno il singolo per l’estate ‘Solo noi’

Solo noi è il primo singolo inedito dei Nice Question, in uscita il 7 giugno con Ondesonore Records. Band milanese dalle ispirazioni pop-rock (miscelata con un po’ di punk), quella di Marco Cocozza, Massimiliano Ubertiello, Andrea Bellini e Alberto Barbazza ha deciso di debuttare proprio nella stagione estiva.

“Il caldo torrido della giungla cittadina ti soffoca? Perché allora non mollare tutto e correre in spiaggia accompagnati dalla fedele chitarra, unico grande amore? Sole, mare, sabbia bollente, bibite ghiacciate e musica a non finire…

Ecco, la Musica! Solo lei saprà darti quel sollievo che tanto desideri. Quando c’è la Musica tutto il resto perde importanza: ci sei tu, c’è Lei. Che tu sia sotto l’ombrellone al riparo dai cocenti raggi solari o davanti alla fievole luce del falò di mezzanotte, Lei sarà sempre pronta a darti gioia e conforto” – spiegano i Nice Question, che dopo aver lavorato molto sulle cover sono felici di presentare finalmente un loro inedito.

Nati dalla passione comune per i videogame (Guitar Hero in primis), i Nice Question si sono formati nel 2013 e in pochi mesi hanno allargato il proprio pubblico dal magentino ai palchi del capoluogo lombardo. Oggi il gruppo è impegnato nella stesura di brani inediti con l’obiettivo di pubblicare il primo album e continua nella rielaborazione dei grandi successi radiofonici in vista dei concerti live.