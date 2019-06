Mika: nuovo singolo, poi album dal 4 ottobre e il tour da novembre NEWS

Ritorno alla musica quello di Mika, che venerdì 31 maggio ha pubblicato il singolo Ice Cream, brano che inaugura un nuovo percorso musicale che porterà al prossimo album e a un tour in Europa. Scritto da Mika con Dan Black e prodotto da Mark Crew e Dan Priddy con Dan Black, il pezzo è infatti il primo singolo estratto dal disco My Name Is Michael Holbrook in uscita il 4 ottobre per Polydor / Universal Music.

Dopo essersi dedicato alla tv con Stasera CasaMika e X Factor (in Italia) e The Voice (in Francia), il cantautore ha deciso di rituffarsi pienamente nella musica. E il progetto in lavorazione arriva dopo due anni di scrittura divisi tra Miami, Londra e la campagna toscana, terre che hanno ricondotto Mika a essere Michael Holbrook (il suo nome all’anagrafe).

«Sono andato alla ricerca di chi avrei potuto essere, se non fossi stato Mika. – spiega – Certi artisti si cimentano con un alter ego artistico, dal grandioso David Bowie con Ziggy Stardust, fino a Beyoncé con Sasha Fierce. Io ho fatto il contrario, sono andato a scoprire l’uomo dietro l’artista.»

A novembre, poi, Mika tornerà dal vivo in tutta Europa con il Revelation Tour, la cui leg italiana prevede dodici nelle arene, ecco quali:

24 novembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 26 novembre – Ancona , PalaPrometeo

, PalaPrometeo 27 novembre – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 29 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 30 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

(BS), PalaGeorge 2 dicembre – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 3 dicembre – Assago (MI), Mediolanum Forum

Mediolanum Forum 1 febbraio – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 2 febbraio – Bolzano , PalaOnda

, PalaOnda 5 febbraio – Napoli , Teatro PalaPartenope

, Teatro PalaPartenope 7 febbraio – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 8 febbraio – Reggio Calabria, Palacalafiore

Ice Cream è una fantasia da sogno ad occhi aperti. Luccica come un miraggio e mi fa sentire come se tutto fosse possibile. MIKA

Le prevendite al pubblico di ogni data del tour italiano sono attive tramite Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone dalle 10.00 di venerdì 7 giugno.