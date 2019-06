Marco Mengoni porta in Italia l’impegno green di Live Nation, l’iniziativa

Si è chiuso a Bologna il tour indoor di Marco Mengoni, che dal 27 aprile con la data do Torino (qui la nostra recensione) ha girato l’Italia – e prima ancora l’Europa – collezionando sold out. Prodotto da Live Nation, Atlantico Tour ha raccontato live l’ultimo progetto dell’artista ma anche dieci anni di carriera fatti di crescita consapevole e ben dosata.

E proprio per con Atlantico, Mengoni ha messo ancora più in luce la propria sensibilità verso le tematiche ambientali grazie al sostegno come testimonial italiano della campagna Planet or Plastic? di National Geographic. Ma Marco ha fatto di più e con il suo impegno ambientalista ha portato nel Belpaese l’iniziativa Green Nation promossa da Live Nation.

L’obiettivo, entro due anni, è quello di dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 ed eliminare la plastica monouso ai concerti. Atlantico Tour si è mosso in questa direzione utilizzando solo borracce e bottiglie di vetro nei camerini, materiali monouso biodegradabili al catering, pass e cartelli informativi in cartoncino.

Prima tra le agenzie che producono musica live, Live Nation intende continuare su questa strada. Intanto, il percorso di Mengoni continua in estate con Fuori Atlantico Tour – Attraversa la bellezza, una sorta di spin off che valorizza il patrimonio artistico e le bellezze naturali del nostro paese. Quindi si tornerà al coperto in autunno (qui le nuove date).