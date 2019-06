Grande Fratello 2019: 3 giugno anticipazioni semifinale

[CS] Lunedì 3 giugno, in prima serata su Canale 5, in programma la semifinale di Grande Fratello, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Barbara d’Urso. In studio anche gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Durante il nono appuntamento stagionale, i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili, colpi di scena e di fortuna: l’obiettivo, per loro, è di raggiungere Gennaro e conquistare gli ultimi posti disponibili per la finale di lunedì prossimo.

Anche questa settimana, non mancheranno momenti emozionanti e attimi carichi di tensione: i gieffini, infatti, riceveranno visite sorprendenti.

Ma, come sempre, arriverà implacabile l’esito del televoto: chi tra Erica, Enrico e Kikò dovrà abbandonare il gioco a un passo dall’atto conclusivo? Il voto dei telespettatori può essere espresso, come al solito, attraverso quattro canali: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.