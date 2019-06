Paolo Cognetti: il videoclip girato a Cortona con il pianoforte del Boléro di Ravel

[CS] Dal 31 maggio è online il nuovo videoclip del pianista Paolo Cognetti per Un altro sguardo, traccia contenuta nell’album di pianoforte solo Rinascita, prodotto dall’etichetta OSB Records – Officina Sonora del Bigallo e distribuito da Artist First.

Il video del regista Dario Ermeti è girato tra la rigogliosa natura dei boschi circostanti e la maestosa Fortezza del Girifalco nei pressi di Cortona. La danza di note di Cognetti evoca il percorso di un’anima pura, ma visibilmente inquieta, che vaga alla ricerca di una meta sconosciuta.

Seppur immersa in una fresca e incantevole radura, la candida creatura muove i suoi passi oltre i luoghi a cui essa appartiene. E attraversa gli spazi verdi e il tempo con incertezza, ma animata da irrefrenabile curiosità e buona speranza, come attratta da un Altro o Altrove necessario da raggiungere e cui volgere un nuovo sguardo.

“Capita che ci si perda e che non sia indolore ritrovare il legame con i nostri desideri profondi. In quei momenti cambiare prospettiva può non solo e non tanto ri-solvere, ma talvolta, addirittura, dis-solvere situazioni complesse e problematiche. E trovare così la strada per ricongiungersi con la propria Anima.” (Paolo Cognetti)