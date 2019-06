J-Ax ospite di Special Guest su m2o domenica 2 giugno

[CS] Domenica 2 giugno alle 23 il protagonista del nuovo appuntamento con il programma Special Guest di m2o sarà J-Ax, punto di riferimento della scena musicale italiana da oltre vent’anni.

Alla guida di Special Guest, che ogni settimana invita ospiti fuori dagli schemi, questa domenica ci sarà proprio J-Ax, che presenterà la propria playlist personale in esclusiva per m2o, da David Bowie a Eminem, da Bob Marley a Tupac.

Negli anni ’90 fu proprio Albertino, direttore artistico della nuova m2o, il primo DJ a passare in radio un suo pezzo e, poco dopo, J-Ax divenne il conduttore della trasmissione radiofonica di Radio Deejay One Two One Two. Da allora ad oggi, partendo dal rap, passando per il Rap’n’Roll, fino al pop, J-Ax si è affermato come uno dei più importanti artisti del panorama musicale italiano.

Ad un passo dal nuovo ciclo di live J-Ax + Articolo 31, che si inaugura il 9 giugno al Core Festival di Treviso, J-Ax ha lanciato da poche settimane i suoi due ultimi singoli Timberland Pro e Ostia Lido.