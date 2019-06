HĒIR, fuori il nuovo singolo ‘Soundtrack’: ‘La voglia di crescere in fretta’

Da venerdì 31 maggio è in radio e digitale Soundtrack (Sony Music), il nuovo singolo dell’influencer russa HĒIR (Patricia Manfield).“Soundtrack è la ‘’colonna sonora’’ della mia crescita adolescenziale – afferma –. La voglia di crescere in fretta, di fare i grandi. Le telefonate delle mamme preoccupate dall’orario. FOMO – the fear of missing out, la prima regola di tutte le scelte che ho fatto crescendo: dire sempre sì.

Quando si diventa adulti le responsabilità si moltiplicano giorno dopo giorno; soundtrack ricorda che la vita sia una sola e che i destini forse sono già stati scritti. Che non importa quanti anni abbiamo, saremo sempre degli adolescenti dentro con la voglia di correre.”

Il brano è scritto da Patricia, mentre la produzione è stata affidata ai gemelli Jeeves e Joe alia KXNGS. I due produttori hanno contribuito alla nascita del sound di HĒIR, essendo anche responsabili dei precedenti singoli dell’artista.