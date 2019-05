‘The Musical Box’: il nuovo spettacolo dedicato ai Genesis in Italia a novembre

Sono l’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e Peter Gabriel e a novembre arrivano in Italia con sei nuovi appuntamenti live. Parliamo dei The Musical Box, che presentano il nuovo spettacolo A Genesis Extravaganza – Volume 2.

Di origine canadese, il gruppo famoso in tutto il mondo, porta sul palco il mondo dei Genesis per un live al ritmo vertiginoso della musica di Trespass, Nursery cryme, Foxtrot, Selling England by the pound, A trick of the tail, Wind&Wuthering e And then they were tree. Ecco le date italiane:

14 novembre – Bologna , Europe Auditorium

, Europe Auditorium 15 novembre – Milano , Teatro del Verme

, Teatro del Verme 17 novembre – Genova , Teatro Politeama

, Teatro Politeama 18 novembre – Roma , Teatro Brancaccio

, Teatro Brancaccio 19 novembre – Ancona , Teatro Le Muse

, Teatro Le Muse 20 novembre – Udine, Teatro Nuovo

I biglietti sono disponibili via TicketOne.