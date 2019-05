Renato Zero: si aggiorna il calendario live di ‘Zero Il Folle in Tour’ DATE

Annunciato da qualche settimana, il nuovo tour di Renato Zero mette subito in tasca una serie di sold out (Roma e Bari). Zero Il Folle in Tour è lo spettacolo con cui l’artista torna a calcare il palco dei palasport italiani per stupire, ancora una volta, il pubblico con il suo poliedrico estro.

Lo show attingerà al storico repertorio di Zero ma sarà anche l’occasione per presentare dal vivo il nuovo album di inediti, Zero Il Folle (Tattica), in uscita ad ottobre. Intanto è in radio e digitale il primo estratto, Mai più da soli, che anticipa ufficialmente il progetto discografico.

Queste tutte le date di Zero Il Folle in Tour prodotte e organizzate da Tattica:

1, 3, 4 e 5 novembre – Roma , Palazzo dello sport SOLD OUT

, Palazzo dello sport 8 novembre – Roma , Palazzo dello sport NUOVA DATA

, Palazzo dello sport 9 novembre – Roma , Palazzo dello sport NUOVA DATA

, Palazzo dello sport 14 e 15 novembre – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum 18 e 19 novembre – Mantova , Grana Padano Arena

, Grana Padano Arena 23 e 24 novembre – Pesaro , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena 7 e 8 dicembre – Livorno , Modigliani Forum

, Modigliani Forum 14 e 15 dicembre – Torino , Pala Alpitour

, Pala Alpitour 21 e 22 dicembre – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena 11 e 12 gennaio – Milano , Mediolanum Forum

, Mediolanum Forum 18 e 19 gennaio – Eboli , Palasele

, Palasele 23 e 25 gennaio – Bari , Palaflorio SOLD OUT

, Palaflorio 26 gennaio – Bari, Palaflorio NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 31 maggio, sul sito ufficiale di Renato Zero (www.renatozero.com), sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

Perché folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia.