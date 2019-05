Maryam Tancredi: fuori in digitale il primo EP ‘Maryam’ TRACKLIST

È disponibile in digital download e in streaming su tutte le piattaforme Maryam (Polydor/Universal Music italia), primo EP di Maryam Tancredi (vincitrice di The Voice of Italy 2018), anticipato dai singoli Con te dovunque nel mondo (canzone arrivata tra le 69 finaliste di Sanremo Giovani) e Pianeti (attualmente in rotazione radiofonica).

L’EP della cantautrice napoletana è prodotto da Nicolò Fragile e contiene sei brani:

Una buona idea Pianeti Con te dovunque nel mondo La cura Killing me softly Ho difeso il mio amore

Così Maryam racconta il progetto: “Questo EP porta il mio nome perché rappresenta un po’ tutte le mie sfaccettature sia per quanto riguarda gli inediti sia per quanto riguarda le cover. Con la mia voce cerco di combattere il pregiudizio e l’apparenza, cerco di dare sfogo alla mia parte più intima ma anche di fa conoscere a tutti il mio lato più moderno e più movimentato, come nel brano Pianeti che ha un testo attuale e molto vicino alla mia generazione”.