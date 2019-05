Manu Chao e Calypso Rose: esce una nuova versione della hit ‘Clandestino’

Manu Chao e Calypso Rose hanno condiviso una rivisitazione della classica hit di Manu Chao Clandestino (1998), disponibile gratuitamente sul sito dell’artista. In questa versione della canzone, che racconta della sofferenza dei migranti senza documenti né permessi, Calypso aggiunge nuova drammaticità al trovarsi abbandonati in mare: “la terra di fronte a me non mi vuole e quella alle mie spalle brucia”.

Oggi il brano è ancora più significativo di quando è stato registrato per la prima volta. “Quando ho visto tutto questo orrore in televisione, ho pianto e ho pensato che non sarebbe dovuto accadere nel 21esimo secolo”.

Il brano viene accompagnato da un video illustrato particolarmente emozionante, diretto da Wise Bird Studio, che vuole suggerirci di “dare un valore a quello che i clandestini possono offrire a noi e alla nostra terra, che non sono solo fantasmi che la società preferirebbe non vedere”.

Questa non è la loro prima collaborazione, infatti Manu ha prodotto Far From Home, l’acclamatissimo album di Calypso pubblicato nel 2016 che le ha permesso di ottenere il prestigioso premio Victories de la Musique (equivalente francese del Grammy) come World Music Album dell’Anno.