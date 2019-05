Litfiba: fuori il cofanetto ‘Infinito Legacy Edition’ in versione rimasterizata

[CS] A due decadi da Infinito Tour, Sony Musiccompleta la trilogia iniziata con Spirito e Mondi Sommersi pubblicando Infinito Legacy Edition in una inedita versione completamente rimasterizzata dalle registrazioni originali. Il cofanetto è disponibile nei formati triplo CD Infinito + Infinito Tour e LP nero 180 grammi, realizzati a partire dalle registrazioni originali acquisite da nastri master stereo e multipista.

Particolare cura è stata posta nel preservare il contenuto dei supporti analogici e nel trattamento termico dei nastri prima del processo di lettura e digitalizzazione al fine di mantenere inalterate le tracce audio presenti. Per il disco Infinito sono stati utilizzati i mix pre-master acquisiti dai nastri analogici originali mentre per i dischi Live in Milano 06/05/1999 sono stati acquisiti i supporti multipista, successivamente mixati e rimasterizzati senza effettuare nessuna sovraincisione o editing in studio delle tracce originali.

Ecco la tracklist

CD 1 Infinito Remastered 2019

Il mio corpo che cambia Mascherina Sexy Dream Canto di gioia Nuovi rampanti Prendi in mano i tuoi anni Vivere il mio tempo Frank Incantesimo

CD 2 Live in Milano 06/05/1999 Remastered 2019

Goccia a goccia Frank Imparerò Animale di zona Prendi in mano i tuoi anni Vivere il mio tempo Incantesimo Ritmo Sexy Dream Il mio corpo che cambia

CD 3 Live in Milano 06/05/1999 Remastered 2019

Lacio drom (Buon Viaggio) El Diablo Sparami Nuovi rampanti Regina di cuori Canto di gioia Spirito Mascherina Cangaceiro Lo spettacolo Ritmo 2#