Francesco Renga: dal 31 maggio in radio il singolo ‘Prima o Poi’ TESTO

Dal 31 maggio Prima o Poi di Francesco Renga arriva in tutte le radio. Il nuovo singolo è scritto da Gazzelle, Luca Serpenti e dello stesso Francesco e fa parte dell’ultimo disco di inediti L’Altra Metà, che l’artista presenterà dal vivo con il nuovo tour al via l’11 e il 12 ottobre da Milano.

Prima, però, Renga regala due anteprime live (all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina), eventi unici che vedono sul palco anche i musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso).

Sono uscito di corsa

Ho bevuto alla nostra

In un bar seduto a un tavolo

Ho scritto il tuo nome con una matita

Ho dormito vestito

Sopra a un divano rotto

E ho guardato le stelle cadere

Dal piano di sopra al piano di sotto

Ne ho raccolta una

L’ho portata con me

Perché fuori fa freddo

E da qui non si vede nemmeno la luna

L’ho portata con me

L’ho portata con me

Perché fuori fa freddo freddissimo

Freddo freddissimo