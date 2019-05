Elettra Lamborghini: il 14 giugno esce il primo album ‘Twerking Queen’ TRACKLIST

Esce venerdì 14 giugno il primo album di Elettra Lamborghini, intitolato Twerking Queen e anticipato in radio dal singolo Tocame con ChildsPlay ft. Pitbull (in rotazione dal 7 giugno e in digitale dal 5 giugno). Il disco viene reso disponibile sia in formato digitale sia su supporto fisico ed è in pre-save su Spotify e pre-order su Amazon e iTunes.

Il progetto musicale di Elettra, che ha già lavorato con produttori e artisti internazionali sorprende per le collaborazioni eccellenti, come quella con Pitbull in Tocame. Ecco la tracklist ufficiale di Twerking Queen:

Tocame con ChildsPlay ft. Pitbull Ven Corazon morado (feat. Sfera Ebbasta) Pem Pem Fanfare (feat. Gue’ Pequeno) Te quemas (feat. MC G15) Maldito Dia Fuerte Pegaditos Mala