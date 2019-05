AirPlay radio: LP, Elisa X Carl Brave e Sheeran con Bieber sul podio

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 22.2019 (dal 18 al 30 maggio 2019) che vede il singolo Girls Go Wild di LP portarsi al comando (+1) e lasciarsi alle spalle Vivere tutte le vite di Elisa e Carl Brave (secondi, +10) e I Don’t Care di Ed Sheeran & Justin Bieber (terzi, +2). Secondo i dati EarOne, in quarta posizione c’è Pensare male dei The Kolors & Elodie (-3) seguiti da Juice di Lizzo (quinta, -2), Calipso di Charlie Charles (sesto, +1) e Medellín di Madonna & Maluma (settimi, -1). Completano la Top Ten Polvere di stelle di Ligabue (più alta new entry al nono posto), Muhammad Ali di Marco Mengoni (nono, -1) e Maradona y Pelé dei Thegiornalisti (decimi, +1)

Le più alte nuove entrate, oltre Ligabue, sono Jambo di Takagi e Ketra, Omi & Giusy Ferreri (posizione 14) e There Goes My Miracle di Bruce Springsteen (posizione 41). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].