Nek: avventura in radio e da novembre il nuovo tour europeo DATE LIVE

Nek riparte dal vivo con una speciale data live all’Arena di Verona, che darà ufficialmente il via a Il mio gioco preferito – European tour, trenta date da novembre nelle grandi città europee. Nel frattempo, Filippo per la prima volta, si cimenterà nel ruolo di conduttore radiofonico: con Andrea Delogu, sarà infatti al timone di Alza la radio, dal 2 giugno la domenica sera su Rai Radio2.

E guardando a prossimi appuntamenti live, ecco le date di Il mio gioco preferito – European tour, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

8 novembre – Roma , Auditorium Parco della Musica

, Auditorium Parco della Musica 9 novembre – Grosseto , Teatro Moderno

, Teatro Moderno 11 novembre – Milano , Teatro degli Arcimboldi

, Teatro degli Arcimboldi 12 novembre – Firenze , Tuscany Hall

14 novembre – Varese , Teatro Openjob Metis

15 novembre – Piacenza , Teatro Politeama

18 novembre – München , TonHalle

20 novembre – Zurich , VolksHaus

21 novembre – Lugano , Palazzo dei Congressi

24 novembre – Bienne , Kongress Haus

25 novembre – Bruxelles , Cirque Royal

26 novembre – Paris , Bataclan

30 novembre – Luxembourg , Rockhal Club

1 dicembre – London , Shepherd’s Bush

2 dicembre – Madrid , Teatro Nuevo Apolo

6 dicembre – Brescia , Teatro Dis_Play

8 dicembre – Sanremo (IM), Teatro Ariston

10 dicembre – Bergamo , Teatro Creberg

11 dicembre – Parma , Teatro Regio

14 dicembre – Torino , Teatro Colosseo

17 dicembre – Cremona , Teatro Ponchielli

19 dicembre – Cesena , Nuovo teatro Carisport

21 dicembre – Montecatini (PT), Teatro Verdi

(PT), Teatro Verdi 23 dicembre – Genova , Teatro Carlo Felice

, Teatro Carlo Felice 11 gennaio – Bologna , Europauditorium

, Europauditorium 14 gennaio – Catanzaro , Teatro Politeama

, Teatro Politeama 16 gennaio – Catania , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 18 gennaio – Palermo , Teatro Golden

, Teatro Golden 22 gennaio – Lecce , Politeama Greco

, Politeama Greco 23 gennaio – Bari, Teatro Team

I biglietti per le date italiane e per le tre nuove date in Svizzera sono disponibili in presale per gli iscritti al FilGood Social Club, fan club ufficiale di Nek, dalle ore 16.00 di venerdì 31 maggio. Dalle ore 16.00 di sabato 1 giugno sono disponibili su TicketOne e dalle ore 11.00 di venerdì 7 giugno nei punti vendita e nelle prevendite abituali.